2020-01-13T10:46:52+03:00
Экономика

Названы регионы России с самыми дорогими гостиницами

Больше всего приходится раскошеливаться постояльцам на Чукотке
Елена АКИМОВА
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Дороже всего приходится платить за номера в гостиницах ЧукоткиДороже всего приходится платить за номера в гостиницах ЧукоткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Названы регионы, в которых зафиксированы самые высокие цены на проживание в гостиницах. Больше всего приходится платить постояльцам на Чукотке. Там средняя стоимость суток проживания по данным на ноябрь минувшего года составляла 4,6 тысячи рублей с человека.

Самые дорогие гостиницы в России:

Чукотка – 4,6 тыс.руб,

Ханты-Мансийский АО - 4,3 тыс.руб,

Ямало-Ненецкий АО - 3,7 тыс.руб,

Москва - 3,2 тыс. руб,

Камчатский край - 3,1 тыс. руб.

Самые дешевые гостиницы в России:

Алтай - 842 руб,

Рязанская область - 989 руб,

Ингушетия - 1052 руб,

Астраханская область - 1081 руб,

Санкт-Петербург - 1547 руб.

Эксперты объясняют большую разницу в цифрах особенностью регионов. Например на Чукотке, в ХМАО и присутствует недостаток Там туристическая сфера только развивается и 70 процентов местных отелей – это бывшие коммунальные квартиры.

- В других регионах выбор больше, есть как дешевые варианты, так и дорогие. У туристов появляется выбор, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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