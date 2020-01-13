Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:52:43+03:00

Цена на доллар снизилась на 2 копейки и составила 61,04 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незначительно снизился евро. Рассказываем про курс рубля на 13 января 2020 года

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Рубль растёт к доллару и снижается по отношению к евро на открытии торгов в понедельник, 13 января, на фоне незначительных изменений цен на нефть. О снижении курса доллара стало известно по данным Московской биржи.

Цена на доллар снизилась на 2 копейки и составила 61,04 рубля. Цена на евро выросла на 1 копейку до 67,90 рубля.

Эксперты отмечают, что ситуация на рынке нефти стала стабильной после рекордного для последних пяти лет падения её котировок, которое произошло из-за опасений возможной эскалации конфликта США и Ирана. Однако даже после снижения риска войны между Ираном и США, положение в регионе осталось сложным: граждане страны выходят на антиправительственные акции.

Напомним, что 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU