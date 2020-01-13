2020-01-13T11:34:15+03:00
Политика

Трампа не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США хочет лишь избавить Тегеран от ядерного оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его совсем не волнует, пойдет ли Иран на переговоры. Главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием и не применял насилие против протестующих.

"Помощник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана "перекрыт кислород", и это заставит их пойти на переговоры. На самом деле мне все равно, готовы ли они разговаривать. Это полностью зависит от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал глава государства у себя на странице в Twitter.

Напомним, что в начале месяца американскими войсками был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Его заподозрили в подготовке атак на посольства США, хотя никаких доказательств так и не было найдено.

Тегеран пообещал отомстить и в ночь на 8 января произвел ракетную атаку по американским военным базам в Ираке. Согласно официальным данным, никто не пострадал - Багдад заранее предупредил Вашингтон о готовящихся ударах.

Сайт kp.ru писал, что вскоре после этого США заявили о готовности начать мирные переговоры с Ираном без предварительных договоренностей.

Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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