2020-01-13T11:33:09+03:00
Общество

Пособия по безработице могут вырасти в восемь раз

Обсуждения данного вопроса намечены на 2020 год
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Пособие по безработице могут поднять до прожиточного минимумаПособие по безработице могут поднять до прожиточного минимумаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Пособия по безработице могут вырасти в восемь раз. Вопрос о пересчете выплат планируют рассмотреть в 2020 году.

О предстоящих обсуждениях «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В плане обсудить повышение пособия до прожиточного минимума трудоспособного населения, по итогам III квартала 2019-го он составлял 12 тыс. рублей.

В настоящее время минимальный размер пособия составляет 1,5 тысячи рублей, до предложенной профсоюзами планки не хватает 11,3 тыс.руб – для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан.

- На средства, которые выплачиваются сегодня, сложно выжить. Поэтому справедливо поднять его по меньшей мере до прожиточного минимума. Предложений по верхней планке пока нет. Если ориентироваться на зарубежный опыт, например, в Израиле пособие по безработице — 90% от утраченного заработка, — комментирует заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мировые кассовые сборы обновили рекорды
В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»
Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке Хаджимбы
Число киберпреступлений в России может вырасти с 14 до 30 процентов
Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня
Три офшора передадут данные о счетах россиян в ФНС
США добиваются прекращения закупок иранской нефти Китаем
Пособия по безработице могут вырасти в восемь раз
Рауль Хаджимба не станет больше баллотироваться на пост президента Абхазии
Трампа не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Вучич рассказал о доходах Сербии от транзита через "Турецкий поток"
Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару
Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня
Названы регионы России с самыми дорогими гостиницами