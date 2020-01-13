13 Янв. 2020 2020-01-13T11:33:09+03:00

Пособие по безработице могут поднять до прожиточного минимума Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Пособия по безработице могут вырасти в восемь раз. Вопрос о пересчете выплат планируют рассмотреть в 2020 году.

О предстоящих обсуждениях «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В плане обсудить повышение пособия до прожиточного минимума трудоспособного населения, по итогам III квартала 2019-го он составлял 12 тыс. рублей.

В настоящее время минимальный размер пособия составляет 1,5 тысячи рублей, до предложенной профсоюзами планки не хватает 11,3 тыс.руб – для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан.

- На средства, которые выплачиваются сегодня, сложно выжить. Поэтому справедливо поднять его по меньшей мере до прожиточного минимума. Предложений по верхней планке пока нет. Если ориентироваться на зарубежный опыт, например, в Израиле пособие по безработице — 90% от утраченного заработка, — комментирует заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

ИСТОЧНИК KP.RU