2020-01-13T12:08:39+03:00
Экономика

Три офшора передадут данные о счетах россиян в ФНС

С Москвой уже сотрудничают 77 стран и 12 территорий в обмене финансовыми данными
Ася КУЗНЕЦОВА
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Острова Мэн, Гернси и Джерси станут передавать информацию об активах и счетах граждан России в этих офшорах.Острова Мэн, Гернси и Джерси станут передавать информацию об активах и счетах граждан России в этих офшорах.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Три острова Великобритании - Мэн, Гернси и Джерси - добавили Россию в список стран-участниц автоматического обмена налоговой информацией. Они станут передавать информацию об активах и счетах граждан России в этих офшорах, сообщает РБК.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце 2019 года исключила Коронные владения Великобритании вместе с самой Великобританией и Литвой из перечня партнёров, поскольку Великобритания отказала России в автообмене информацией. Источник в правительстве Гернси подтвердил, что в 2019 году они не передавали данные Москве из-за "подхода, принятого Великобританией".

Напомним, что осенью 2018 года Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (Common Reporting Standard). В списке сотрудничающих с Москвой состоят 77 стран и 12 территорий. Common Reporting Standard создан для борьбы с уклонением от налогов с помощью сокрытия счетов в офшорных юрисдикциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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