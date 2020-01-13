Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня
Американский рыбак Джейсон Бойлл поймал 159-килограммового групера размером с человека. Необычный улов был сделан на удочку в прибрежных водах штата Флорида всего за несколько дней до Нового года.
"Отличное завершение 2019 года!!!", - написал рыбак у себя в Instagram, приложив пару снимков с добычей.
Вскоре фотографиями заинтересовались эксперты из Исследовательского института дикой природы Флориды. Они рассказали, что на крючке у Бойлла оказался Варшавский каменный окунь (групер) вида Hyporthodus nigritus. Его поймали на глубине около 180 метров и затащили в лодку.
На вид особи около 50 лет, и ее размер не максимальный для груперов. Такие рыбины могут достигать 2,8 метра в длину, а также веса в 360 килограммов.
Исследовательский институт рекомендует отпускать груперов на свободу после поимки, поскольку их численность доподлинно неизвестна. Вид может находиться под угрозой исчезновения, сообщается на странице учреждения в соцсетях.
Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад австралиец поймал на удочку огромного окуня. На то, чтобы подтянуть хищника к берегу ушло около часа.
ИСТОЧНИК KP.RU