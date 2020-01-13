2020-01-13T12:36:57+03:00
В мире

Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня

Исследователи пришли к выводу, что огромному груперу около 50 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Этой особи около 50 летЭтой особи около 50 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американский рыбак Джейсон Бойлл поймал 159-килограммового групера размером с человека. Необычный улов был сделан на удочку в прибрежных водах штата Флорида всего за несколько дней до Нового года.

"Отличное завершение 2019 года!!!", - написал рыбак у себя в Instagram, приложив пару снимков с добычей.

Вскоре фотографиями заинтересовались эксперты из Исследовательского института дикой природы Флориды. Они рассказали, что на крючке у Бойлла оказался Варшавский каменный окунь (групер) вида Hyporthodus nigritus. Его поймали на глубине около 180 метров и затащили в лодку.

На вид особи около 50 лет, и ее размер не максимальный для груперов. Такие рыбины могут достигать 2,8 метра в длину, а также веса в 360 килограммов.

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350-фунтовый групер был пойман 29 декабря 2019 года
1654 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Исследовательский институт рекомендует отпускать груперов на свободу после поимки, поскольку их численность доподлинно неизвестна. Вид может находиться под угрозой исчезновения, сообщается на странице учреждения в соцсетях.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад австралиец поймал на удочку огромного окуня. На то, чтобы подтянуть хищника к берегу ушло около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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