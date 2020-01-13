Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:36:57+03:00

Этой особи около 50 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Исследователи пришли к выводу, что огромному груперу около 50 лет

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Американский рыбак Джейсон Бойлл поймал 159-килограммового групера размером с человека. Необычный улов был сделан на удочку в прибрежных водах штата Флорида всего за несколько дней до Нового года.

"Отличное завершение 2019 года!!!", - написал рыбак у себя в Instagram, приложив пару снимков с добычей.

Вскоре фотографиями заинтересовались эксперты из Исследовательского института дикой природы Флориды. Они рассказали, что на крючке у Бойлла оказался Варшавский каменный окунь (групер) вида Hyporthodus nigritus. Его поймали на глубине около 180 метров и затащили в лодку.

На вид особи около 50 лет, и ее размер не максимальный для груперов. Такие рыбины могут достигать 2,8 метра в длину, а также веса в 360 килограммов.

fwcresearch 350-фунтовый групер был пойман 29 декабря 2019 года

Исследовательский институт рекомендует отпускать груперов на свободу после поимки, поскольку их численность доподлинно неизвестна. Вид может находиться под угрозой исчезновения, сообщается на странице учреждения в соцсетях.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад австралиец поймал на удочку огромного окуня. На то, чтобы подтянуть хищника к берегу ушло около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU