2020-01-13T12:42:22+03:00
Политика

Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке Хаджимбы

Вице-президент страны Аслан Барциц уйдет вслед за главой государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке президента страны Рауля Хаджимбы.

Напомним, что глава государства заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции и отказался вновь баллотироваться на этот пост. Решение было принято под давлением оппозиции, которая отказалась признавать итоги второго тура выборов президента, которые состоялись осенью 2019 года.

"Надо стоять до конца". Оппозиция страны требует отставки президента Хаджимбы.Абхазская оппозиция намерена добиваться отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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