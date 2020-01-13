Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке Хаджимбы

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:42:22+03:00

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Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке президента страны Рауля Хаджимбы.

Напомним, что глава государства заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции и отказался вновь баллотироваться на этот пост. Решение было принято под давлением оппозиции, которая отказалась признавать итоги второго тура выборов президента, которые состоялись осенью 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753823" frameborder="0"></iframe> "Надо стоять до конца". Оппозиция страны требует отставки президента Хаджимбы.Абхазская оппозиция намерена добиваться отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU