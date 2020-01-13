2020-01-13T12:19:55+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»

Депутат Павел Завальный назвал слова австрийского министра здравыми
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме прокомментировали заявление австрийского министра по "Северному потоку - 2"В Госдуме прокомментировали заявление австрийского министра по "Северному потоку - 2"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме одобрили реакцию Вены на американские санкции в отношении «Северного потока - 2». Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал позицию Австрии здравой.

«Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла. Европа зависит от поставок энергоносителей, понятно, что Европа нуждается в газе, только Россия может предложить необходимые объемы газа и по приемлемым ценам. Понятно, что выиграют (от этого. — прим. ред.) и Европа, и Россия», — цитирует сообщение Завального RT.

Депутат добавил, что Америке, наверняка, хочется иметь не только политическое, но и экономическое превосходство, этим и объясняются санкции вот ношении выгодного для России и Европы проекта.

Напомним, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода «Северный поток — 2». По его словам, экономические ограничения, которые вводит Америка, преследуют лишь экономические цели Штатов и не учитывают позицию Европы, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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