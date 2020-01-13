Мировые кассовые сборы обновили рекорды

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:41:03+03:00

В 2019 году был побит рекорд в 42,5 миллиардов долларов

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Мировые кассовые сборы обновили рекорд – в 2019 году сумма превысила 42,5 миллиардов рублей.

Самым масштабным стал фильм «Мстители: Финал». В Северной Америке картина собрала 858 млн долларов, сборы по всему миру принесли 2,79 млрд долларов.

Эта сумма вывела «Мстителей» на вершину лидерства, оставив позади самый кассовый фильм в истории «Аватар» (2,78 млрд долларов), пишет газета "Известия".

Десятка самых кассовых фильмов 2019 года:

«Мстители: Финал» - 2,70 млрд долларов,

«Король Лев» - 1,65 млрд,

«Холодное сердце» - 1,32 млрд,

«Человек-паук: вдали от дома» - 1,13 млрд,

«Капитан Марвел» - 1,12 млрд,

«История игрушек – 4» - 1,07 млрд,

«Джокер» - 1,06 млрд,

«Аладдин» - 1,05 млрд,

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» - 945 млн,

«Форсаж: Хоббс и Шоу» - 758 млн.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские кинотеатры заработали 4,1 млрд рублей в течение новогодних праздников. Более 14,8 млн человек сходили в кино, рекордным днём стало 2 января, когда за сутки в кинотеатры сходили 2,3 миллиона россиян. Об этом стало известно из аналитического отчёта Фонда кино по основным показателям кинопроката.

Совокупные сборы за новогодний уикенд 2020 года составили 4,1 млрд рублей, из них 37% пришлось на российскую комедию "Холоп" (сборы за период с 1 по 8 января составили 1,5 млрд рублей, картину посмотрело 5,5 млн человек)

Холоп - Официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU