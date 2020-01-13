Власти Ирана узнали причину крушения украинского самолёта за день до отчёта

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:32:07+03:00

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Генштаб ВС Ирана узнал только 10 января, то есть за день до официального объявления результатов расследования, что пассажирский Боинг "Международных Авиалиний Украины" был сбит иранскими ПВО. Сразу после этого было проведено заседание Высшего совета национальной безопасности. Об этом стало известно от официального представителя правительства Ирана Али Рабии. До этого никто, включая президента Ирана Хасана Роухани, не знал причину авиакатастрофы.

- Как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению, - передаёт слова председателя правительства телерадиокомпания IRIB.

Сайт kp.ru сообщал, что 8 января в Иране потерпел крушение сразу после взлёта пассажирский самолёт с сообщением Тегеран-Киев. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

За несколько часов до этого Иран выпустил ракеты по военным базам США, расположенным в Ираке. Они сделали это в ответ на убийство генерала спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753534" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU