В Германии оценили эффективность «метода Путина» на Ближнем Востоке

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:31:44+03:00

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Подходы российского руководства к разрешению ситуации на Ближнем Востоке весьма эффективны. Такого мнения придерживается руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер.

Немецкий дипломат считает, что влияние в регионе можно получить исключительно путем объединения политической силы убеждения, "умной дипломатии" и, при необходимости, военных средств.

"Это метод, при помощи которого [президент России Владимир] Путин обеспечивает свое влияние в Сирии, Ливии и, разумеется, в ситуации вокруг Ирана", - заявил Ишингер в эфире телеканала ZDF.

При этом поведение американского лидера Дональда Трампа руководитель конференции раскритиковал. Ему не понравилось то, что глава Белого дома открыто выступил в поддержку участников протестных акций в Иране, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад Тегеран признал себя виновником крушения украинского лайнера. Иранские военные сбили самолет спустя всего пару минут после его вылета из аэропорта. Жертвами атаки стали 176 человек.

После этого в Исламской Республике начались протесты. Люди требуют наказать ответственных за трагедию, в которой погибли десятки граждан Ирана, Канады и других государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724942" frameborder="0"></iframe> Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU