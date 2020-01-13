2020-01-13T13:37:42+03:00
Происшествия

Взрыв в жилом доме в Болгарии: погибли два человека, 18 пострадали

К происшествию может быть причастен бывший полицейский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поиски владельца квартиры продолжаютсяПоиски владельца квартиры продолжаютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 13 января, в жилом доме в болгарском городе Варне прогремел взрыв. Жертвами происшествия стали два человека, не менее 18 пострадали.

Эпицентр взрыва находился в одной из квартир на четвертом этаже. Проживавшая по соседству женщина погибли при обрушении стены. Личность второй жертвы устанавливается.

По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, однако очевидцы утверждают, что хлопков была два. Также им показалось странным поведением 67-летнего владельца квартиры, в которой все произошло.

Две квартиры полностью уничтожены

Две квартиры полностью уничтожены

В последнее время бывший полицейский ссорился с женой, и той ночью люди видели, как он выносил вещи из дома. Сейчас мужчину разыскивают его экс-коллеги. Жителей дома эвакуировали.

“Все 18 пострадавших направлены в больницы для оценки их состояния. Семь из них остаются под присмотром медиков – четыре женщины и трое детей", - уточнил старший комиссар Даниил Пашов.

Расследование инцидента продолжается. Подлежит ли здание восстановлению, пока неизвестно. Как минимум две квартиры были полностью уничтожены, передает BNR.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Курске. Два человека были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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