2020-01-13T13:34:21+03:00
Наука

Эксперт прокомментировал повышение стоимости тарифов сотовой связи

Изменение цен связано с госрегулированием отрасли, считает Арсений Щельцин
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Эксперт прокомментировал подорожание мобильных тарифовЭксперт прокомментировал подорожание мобильных тарифовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Повышение стоимости тарифов мобильной связи объясняется тем, что операторы обязаны покрывать затраты на исполнение всех введенных в государстве норм безопасности. Так прокомментировал новость о росте цен гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Дело в том, что сейчас операторы связи — это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка», - цитирует сообщение эксперта RT.

Щельцин добавил, что сложившаяся ситуация вынуждает операторов начинать сотрудничество с производителями «железа» для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского, но и этого не всегда бывает достаточно. И в этом случае операторы вынуждены повышать стоимость старых тарифов.

Напомним, ранее стало известно, что несколько операторов с нового года повышают стоимость архивных тарифов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу
Эксперт прокомментировал повышение стоимости тарифов сотовой связи
Власти Ирана узнали причину крушения украинского самолёта за день до отчёта
Взрыв в жилом доме в Болгарии: погибли два человека, 18 пострадали
В Германии оценили эффективность «метода Путина» на Ближнем Востоке
Медленное изменение климата принесет России больше время, чем пользы
Телеканал RT запускает онлайн курсы по журналистике и видеомейкингу
Мировые кассовые сборы обновили рекорды
В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»
Парламент Абхазии приступил к рассмотрению вопроса об отставке Хаджимбы
Число киберпреступлений в России может вырасти с 14 до 30 процентов
Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня
Три офшора передадут данные о счетах россиян в ФНС
США добиваются прекращения закупок иранской нефти Китаем
Пособия по безработице могут вырасти в восемь раз
Рауль Хаджимба не станет больше баллотироваться на пост президента Абхазии
Трампа не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Вучич рассказал о доходах Сербии от транзита через "Турецкий поток"
Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару
Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня
Названы регионы России с самыми дорогими гостиницами