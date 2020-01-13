Эксперт прокомментировал повышение стоимости тарифов сотовой связи

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:34:21+03:00

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Повышение стоимости тарифов мобильной связи объясняется тем, что операторы обязаны покрывать затраты на исполнение всех введенных в государстве норм безопасности. Так прокомментировал новость о росте цен гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Дело в том, что сейчас операторы связи — это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка», - цитирует сообщение эксперта RT.

Щельцин добавил, что сложившаяся ситуация вынуждает операторов начинать сотрудничество с производителями «железа» для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского, но и этого не всегда бывает достаточно. И в этом случае операторы вынуждены повышать стоимость старых тарифов.

Напомним, ранее стало известно, что несколько операторов с нового года повышают стоимость архивных тарифов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU