Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:36:12+03:00

Поставление о возобновлении участия в работе ассамблеи будет принято на этой неделе

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Верховная Рада рассмотрит возможность возвращения украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вопрос будет поднят на текущей пленарной неделе. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР", - написал парламентарий у себя на странице в Twitter.

Он напомнил, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

Сайт kp.ru писал, что Украина отказалась участвовать в деятельности ассамблеи из-за возвращения России. Прошлым летом члены объединения большинством голосов приняли резолюцию о восстановлении полномочий нашей делегации в полном объеме, что вызвало недовольство ряда стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716642" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию несмотря на протесты Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU