Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
Верховная Рада рассмотрит возможность возвращения украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вопрос будет поднят на текущей пленарной неделе. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР", - написал парламентарий у себя на странице в Twitter.
Он напомнил, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
Сайт kp.ru писал, что Украина отказалась участвовать в деятельности ассамблеи из-за возвращения России. Прошлым летом члены объединения большинством голосов приняли резолюцию о восстановлении полномочий нашей делегации в полном объеме, что вызвало недовольство ряда стран.
ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию несмотря на протесты Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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