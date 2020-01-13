Пользователи сервиса MAPS.ME могут найти контейнеры для сбора одежды нуждающимся в пяти российских городах

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:01:50+03:00

Люди смогут освободить свой дом от лишнего, помогая тем, кто в этих вещах нуждается / Фото: пресс-служба MAPS.ME

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На картах пяти городов России в сервисе MAPS.ME 13 января появились обозначения мест с контейнерами для сбора одежды. Указания точек сбора и магазинов, в которые можно сдать вещи, были подготовлены в сотрудничестве с сервисом Добро Mail.ru и благотворительным фондом «Второе дыхание», который занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды.

Пользователи сервиса MAPS.ME теперь могут легко найти контейнеры для сбора одежды в одной из 82 точек в Москве, а также Казани, Ростове Великом, Костроме и Ярославле.

В фонд "Второе дыхание" можно отдать все вещи, кроме нижнего белья, носков и колготок. В точки сбора можно также сдать текстиль, обувь, сумки, постельное белье, полотенца и махровые изделия в хорошем состоянии. Таким образом люди смогут освободить свой дом от лишнего, помогая тем, кто в этих вещах нуждается.

Кроме того, на карточках пунктов приёма одежды можно найти описание возможных способов помощи фонду "Второе дыхание" на сайте Добро Mail.ru. Пожертвования помогут фонду оказывать поддержку большему количеству людей и просто продолжать работу.

Список контейнеров для сбора одежды доступен в приложении MAPS.ME даже в оффлайн-режиме.

КСТАТИ

Ваша старая одежда может согреть бездомного, дать работу многодетной маме и спасти природу

Фонд "Второе дыхание" - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать абсолютно любую вещь из текстиля, и она получит вторую жизнь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU