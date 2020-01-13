Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Депутат парламента Абхазии и руководитель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания заявил о том, что планирует баллотироваться на пост президента Абхазии на предстоящих выборах в марте.
- Да, я намерен баллотироваться на выборах президента в марте, - заявил "Интерфаксу" Бжания.
Аслан Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но из-за резкого ухудшения здоровья его госпитализировали в Сочи 18 апреля 2019 года. 19 апреля его доставили в отделение неврологии московской больницы в критическом состоянии, а 6 июня отправлен в Германию спецбортом.
Абхазская оппозиция заявила, что Бжания был отравлен, чтобы предотвратить его участие в выборах президента. Они также отмечали, что Бжания был "бесспорным фаворитом" предвыборной кампании. В результате на выборах оппозицию представлял лидер партии "Амцахара" Ахас Квициния.
8 сентября 2019 года победителем второго тура стал Рауль Хаджимба, не набрав 50% и один голос избирателей вопреки законам Абхазии.
12 января 2020 года Хаджимба сложил свои полномочия после штурма оппозицией здания Администрации президента и просьбы парламента. В заявлении об отставке, направленном в парламент, Хаджимба указал, что уходит с поста "во имя мира и сохранения стабильности в стране".
В тот же день ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.
Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.
ИСТОЧНИК KP.RU