2020-01-13T16:12:25+03:00
В мире

Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии

Перед выборами 2019 года он был госпитализирован в критическом состоянии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Рауль Хаджимба сложил свои полномочия 12 января после штурма оппозицией здания Администрации президента / Фото: Анжела Кучуберия ТАССРауль Хаджимба сложил свои полномочия 12 января после штурма оппозицией здания Администрации президента / Фото: Анжела Кучуберия ТАСС
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Депутат парламента Абхазии и руководитель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания заявил о том, что планирует баллотироваться на пост президента Абхазии на предстоящих выборах в марте.

- Да, я намерен баллотироваться на выборах президента в марте, - заявил "Интерфаксу" Бжания.

Аслан Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но из-за резкого ухудшения здоровья его госпитализировали в Сочи 18 апреля 2019 года. 19 апреля его доставили в отделение неврологии московской больницы в критическом состоянии, а 6 июня отправлен в Германию спецбортом.

Абхазская оппозиция заявила, что Бжания был отравлен, чтобы предотвратить его участие в выборах президента. Они также отмечали, что Бжания был "бесспорным фаворитом" предвыборной кампании. В результате на выборах оппозицию представлял лидер партии "Амцахара" Ахас Квициния.

8 сентября 2019 года победителем второго тура стал Рауль Хаджимба, не набрав 50% и один голос избирателей вопреки законам Абхазии.

12 января 2020 года Хаджимба сложил свои полномочия после штурма оппозицией здания Администрации президента и просьбы парламента. В заявлении об отставке, направленном в парламент, Хаджимба указал, что уходит с поста "во имя мира и сохранения стабильности в стране".

В тот же день ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.

Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
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