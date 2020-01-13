МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:57:24+03:00

Во время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание / Фото: МЧС Казахстана

Изменить размер текста: A A

Международный авиационный комитет завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта авиакомпании Bek Air.

- В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию, - сказано в сообщении.

Напомним, что крушение пассажирского самолёта, вылетевшего из аэропорта Алматы в столицу Казахстана Нур-султан произошло 27 декабря 2019 года. Самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров через минуту после взлета. Во время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

На борту самолёта находилось 100 человек, 12 из них погибли и 46 пострадали, из которых девять детей.

Сайт kp.ru публиковал поминутную хронологию авиакатастрофы, обнародованную Международным аэропортом Алматы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754033" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Основной версией крушения самолета является обледенение судна.Об этом в пятницу заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр

ИСТОЧНИК KP.RU