МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта
Международный авиационный комитет завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта авиакомпании Bek Air.
- В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию, - сказано в сообщении.
Напомним, что крушение пассажирского самолёта, вылетевшего из аэропорта Алматы в столицу Казахстана Нур-султан произошло 27 декабря 2019 года. Самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров через минуту после взлета. Во время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
На борту самолёта находилось 100 человек, 12 из них погибли и 46 пострадали, из которых девять детей.
Сайт kp.ru публиковал поминутную хронологию авиакатастрофы, обнародованную Международным аэропортом Алматы.
Казахстан: Основной версией крушения самолета является обледенение судна.Об этом в пятницу заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр
ИСТОЧНИК KP.RU
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