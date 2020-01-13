2020-01-13T16:57:24+03:00
В мире

МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта

Fokker-100 потерпел крушение 27 декабря, погибли 12 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание / Фото: МЧС КазахстанаВо время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание / Фото: МЧС Казахстана
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Международный авиационный комитет завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта авиакомпании Bek Air.

- В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию, - сказано в сообщении.

Напомним, что крушение пассажирского самолёта, вылетевшего из аэропорта Алматы в столицу Казахстана Нур-султан произошло 27 декабря 2019 года. Самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров через минуту после взлета. Во время взлёта самолёт потерял высоту, снёс бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

На борту самолёта находилось 100 человек, 12 из них погибли и 46 пострадали, из которых девять детей.

Сайт kp.ru публиковал поминутную хронологию авиакатастрофы, обнародованную Международным аэропортом Алматы.

Казахстан: Основной версией крушения самолета является обледенение судна.Об этом в пятницу заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр

ИСТОЧНИК KP.RU

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