2020-01-13T17:14:42+03:00
Общество

Медведев рассказал о главной задаче журналистов

Премьер считает, что важно не только освещать события, но и подталкивать к действиям власть
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медведев отметил, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный трудМедведев отметил, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный трудФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал во время вручения премии российского правительства в области СМИ, что главными задачами журналистов считает побуждение власти к действиям.

- Задача журналистов - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть, - передаёт слова премьер ТАСС.

Медведев также отметил, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный труд и что лауреаты премии всегда дают власти напутствие, говоря какое направление действий власти они считают верным, а какое нет.

Поздравляя "Комсомольскую правду" с 90-летием, Медведев отметил, что журналисты издания стремятся быть в гуще событий и не боятся понимать острые темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Медведев рассказал о главной задаче журналистов
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