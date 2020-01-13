Медведев рассказал о главной задаче журналистов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал во время вручения премии российского правительства в области СМИ, что главными задачами журналистов считает побуждение власти к действиям.
- Задача журналистов - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть, - передаёт слова премьер ТАСС.
Медведев также отметил, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный труд и что лауреаты премии всегда дают власти напутствие, говоря какое направление действий власти они считают верным, а какое нет.
Поздравляя "Комсомольскую правду" с 90-летием, Медведев отметил, что журналисты издания стремятся быть в гуще событий и не боятся понимать острые темы.
ИСТОЧНИК KP.RU