В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:12:07+03:00

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Министерство просвещения России готовит программу по развитию социально-эмоциональных навыков школьников, в рамках которой их научат не только контролировать собственные негативные эмоции, но и распознавать чужие эмоции.

«Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся (…) дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», - передает РИА Новости

В ведомстве отметили, что реализация программы поможет «воспитывать эмоционально зрелых личностей». В регионах также начнется работа по повышению квалификации для педагогов-психологов, которые касаются основных вопросов трудностей поведения подростков.

Напомним, ранее Минпросвещения одобрило инициативу Общественной плате о введении нового раздела в курсе по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Школьников собираются обучать безопасному поведению в Сети. Также министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что вскоре оценки по некоторым предметам заменят на «зачет» или «незачет».

ИСТОЧНИК KP.RU