2020-01-13T18:11:54+03:00
Общество

Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»

Это нарушит баланс открытого информационного сообщества
Елена АКИМОВА
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В России вряд ли будут блокировать аккаунты за распространение запрещенных сообщенийВ России вряд ли будут блокировать аккаунты за распространение запрещенных сообщенийФото: REUTERS
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Российский ученый-криминалист Виталий Вехов объяснил, почему Госдума не поддержала предложение блокировать электронную почту пользователя за распространение запрещенной информации. Это может привести к жесткой цензуре и не удастся сохранить баланс открытого информационного общества.

- У нас имеется развитое законодательство, которое позволяет контролировать ситуацию, но не снижает уровень информационной безопасности. Поэтому естественно, что Госдума отошла от данной концепции, - комментирует телеканал «360».

Если же в стране появится жесткая цензура при передаче сообщений в Интернете, то мы мало чем будем отличаться от Китая, где действует регулярный контроль за виртуальным пространством.

- Сегодня можно отследить устройство, с помощью которого было передано сообщение. Но утверждать, что именно этот человек отправил сообщение или является его автором без соответствующего расследования нельзя, - отметил криминалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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