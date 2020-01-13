2020-01-13T18:29:56+03:00
Общество

Россиян ждут «температурные качели»

Синоптики предупредили о перепадах температур в Центральной России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян ждут «температурные качели»Россиян ждут «температурные качели»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 13 по 15 января на территории Центрального федерального округа будут наблюдаться «температурные качели» - перепады от ночных морозов до оттепели днем. Об этом сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 3-5 градусов, в дневные - подниматься до плюс 2-3 градусов», - передает ТАСС сообщение регионального центра.

В Курской области также ожидаются «качели» с плюс 3 градусов днем до минус 5 ночью. В Орловской и Калужской областях колебания будут от нуля до плюс 2 градусов.

В среду, 15 января, перепады от минус 2-3 градусов ночью 15 января и до 2-3 градусов тепла днем ожидаются в Ивановской, Брянской, Костромской, Смоленской, Воронежской, и Тульскую областях. При этом в этих регионах ожидается снег с 13 по 15 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, синоптики предупреждали о возможностях установления новых температурных рекордах в Москве в ближайшие дни. Ранее в центре «Фобос» сообщили, что практически на всей территории страны ожидается аномальная погода в начале года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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