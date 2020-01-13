2020-01-13T19:12:34+03:00
Экономика

Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе

Ранее на переговорах антимонопольные службы двух стран зафиксированы разногласия в позициях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январеМосква и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январеФото: REUTERS
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В январе антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

По его словам, разногласия в позициях Минска и Москвы зафиксировали на состоявшихся переговорах ФАС и МАРТ, при участии Минэнерго и «Транснефти» с российской стороны и «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы» - с белорусской. «Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», - передает ТАСС заявление замруководителя ФАС.

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия временно приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). 4 января в концерне сообщили, что договорились о прокачке первой партии нефтепродуктов, закупаемой по цене без премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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