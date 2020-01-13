Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе
В январе антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
По его словам, разногласия в позициях Минска и Москвы зафиксировали на состоявшихся переговорах ФАС и МАРТ, при участии Минэнерго и «Транснефти» с российской стороны и «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы» - с белорусской. «Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», - передает ТАСС заявление замруководителя ФАС.
Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия временно приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). 4 января в концерне сообщили, что договорились о прокачке первой партии нефтепродуктов, закупаемой по цене без премии.
ИСТОЧНИК KP.RU