13 Янв. 2020 2020-01-13T19:59:22+03:00

В сети раскритиковали решение Безоса «пожертвовать 4,6 минуты денег» для борьбы с пожарами в Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый богатый человек мира передал на борьбу со стихией 690 тысяч долларов [видео]

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Пожертвования самого богатого человека Земли, основателя компании Amazon Джеффа Безоса на борьбу с лесными пожарами в Австралии вызвали критику у пользователей соцсетей.

Миллиардер перечислил на борьбу со стихией 690 тысяч долларов, однако многие отметили несоразмерность взноса объемам дохода Безоса.

Так одна из участниц обсуждения в Twitter посчитала, что миллиардер зарабатывает 149,34 тысячи долларов в минуту и «фактически пожертвовал 4,6 минуты денег». «Если бы он пожертвовал свой дневной заработок, эта сумма составила бы 215 миллионов», - заключила она.

Другой пользователь посчитал ни заработок Безоса в минуту, а стоимость самого основателя компании Amazon. Так по его подсчётам «Безос стоит 116 миллиардов», а такие пожертвования составляет 0,00059% от его стоимости. «Если у вас есть 50 тысяч, это бы значило, что вы можете пожертвовать меньше 30 долларов, чтобы попасть на первые полосы», - добавил он.

Напомним, жертвами лесных пожаров в Австралии стали по меньшей мере 25 человек, в том числе 4 пожарных, а также миллиард животных. Уничтожено почти десять тысяч частных и административных строений. Фонд Леонардо Ди Каприо сообщил, что передаст 3 миллиона долларов на помощь в борьбе со стихией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754230" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU