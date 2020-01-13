Экс-президент Абхазии заявил, что самостоятельно принял решение уйти в отставку

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:13:34+03:00

По словам Рауля Хаджимбы, на него давили только обстоятельства [видео]

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Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что решение уйти в отставку принимал самостоятельно и на эту тему ни с кем из переговорщиков не говорил.

«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел (…) Я принимал решение сам», - сказал он ТАСС.

По словам экс-лидера Абхазии, он оценил противостояние внутри страны и понял, что «никакое кресло не стоит» того, что может «пролиться кровь твоих близких, родных, друзей и граждан».

«Главное - я никуда не сбежал, я со своим народом», - заключил он.

Напомним, возглавлявший Абхазию с 2014 года Хаджимба написал заявление об уходе в отставку 12 января после просьбы парламента. Незадолго до этого, 9 января представители оппозиции взяли штурмом здание президентской Администрации.

Как сообщал сайт kp.ru, исполняющим обязанности президента Абхазии парламент назначил премьер-министра республики Валерия Бганбу. Датой президентских выборов назначено 22 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754224" frameborder="0"></iframe> Администрация президента Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU