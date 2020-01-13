Экс-президент Абхазии заявил, что самостоятельно принял решение уйти в отставку
Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что решение уйти в отставку принимал самостоятельно и на эту тему ни с кем из переговорщиков не говорил.
«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел (…) Я принимал решение сам», - сказал он ТАСС.
По словам экс-лидера Абхазии, он оценил противостояние внутри страны и понял, что «никакое кресло не стоит» того, что может «пролиться кровь твоих близких, родных, друзей и граждан».
«Главное - я никуда не сбежал, я со своим народом», - заключил он.
Напомним, возглавлявший Абхазию с 2014 года Хаджимба написал заявление об уходе в отставку 12 января после просьбы парламента. Незадолго до этого, 9 января представители оппозиции взяли штурмом здание президентской Администрации.
Как сообщал сайт kp.ru, исполняющим обязанности президента Абхазии парламент назначил премьер-министра республики Валерия Бганбу. Датой президентских выборов назначено 22 марта.
Администрация президента Абхазии.
ИСТОЧНИК KP.RU