Авария с четырьмя автомобилями в Подмосковье: пять человек пострадали
Вечером в понедельник, 13 января, в результате аварии с участием четырех легковых автомобилей в Подмосковье пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Около 20:30 сегодня на 31-м километре автодороги М-9 Балтия (Московская область), по предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей, двигавшихся в сторону Московской области», - передают РИА Новости сообщение пресс-службы.
ГУ МВД добавили, что одна из машин впоследствии загорелась.
В МЧС сообщили, что пострадавших направили в Красногорскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы и выясняют обстоятельства столкновения.
Ливкор «КП» прислал видео с места происшествия.
Напомним, ранее сообщал сайт kp.ru, 13 января в подмосковном Можайске загорелся междугородний автобус. В результате происшествия никто не пострадал
В Московской области произошло столкновение четырех легковых автомобилей.В результате ДТП 5 человек пострадали
ИСТОЧНИК KP.RU