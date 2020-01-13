2020-01-13T22:54:31+03:00
Происшествия

Авария с четырьмя автомобилями в Подмосковье: пять человек пострадали

В ГУ МВД сообщили, что одна из машин впоследствии загорелась
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Авария с четырьмя автомобилями в Москве: пять человек пострадалиАвария с четырьмя автомобилями в Москве: пять человек пострадалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером в понедельник, 13 января, в результате аварии с участием четырех легковых автомобилей в Подмосковье пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Около 20:30 сегодня на 31-м километре автодороги М-9 Балтия (Московская область), по предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей, двигавшихся в сторону Московской области», - передают РИА Новости сообщение пресс-службы.

ГУ МВД добавили, что одна из машин впоследствии загорелась.

В МЧС сообщили, что пострадавших направили в Красногорскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы и выясняют обстоятельства столкновения.

Ливкор «КП» прислал видео с места происшествия.

Напомним, ранее сообщал сайт kp.ru, 13 января в подмосковном Можайске загорелся междугородний автобус. В результате происшествия никто не пострадал

В Московской области произошло столкновение четырех легковых автомобилей.В результате ДТП 5 человек пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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