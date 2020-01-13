2020-01-13T23:51:24+03:00
Общество

В РПЦ рассказали, что подарить верующим на Новый год

Священнослужитель уточнил и посыл, который должен быть при вручении презента
Мария ИГНАТЬЕВА
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В РПЦ рассказали, что подарить верующим на Новый годВ РПЦ рассказали, что подарить верующим на Новый годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В РПЦ рассказали, что можно дарить православным верующим. Иеромонах Феодорит уточнил, что россияне могут презентовать друг другу разные подарки. Если говорить о новогодних сувенирах, то это могут быть и игрушки в виде символа года. Главное, как заверил священнослужитель, чтобы они не имели религиозного значения и даритель не верил в восточные календари.

- Если мы относимся к этому как к шутке, игрушке, можно дарить что угодно. Просто надо всегда отдавать себе отчет в том, что это игра. Для восточного человека – это жизнь, традиции. А для нас никаких годов крыс и мышей не бывает. Для православного человека любой восточный календарь ничего не значит, - сказал Феодорит в интервью для РИА Новости.

Священнослужитель также отметил, что при принятии подарка, имеющего религиозное значение, от человека, который придерживается другой веры, стоит сказать: "Я в это не верю". Причем сам иеромонах коллекционирует игрушечных мышей и даже дарил их своим знакомым в качестве "презента с юмором".

Ранее сайт kp.ru писал, что В РПЦ назвали храмы подходящим местом для знакомств. Митрополит Волоколамский Иларион вспомнил поговорку о том, что «Браки заключаются на небесах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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