2020-01-14T01:47:59+03:00
Политика

На Украине всю рекламу переведут на госязык

С 16 января в стране будут запрещены объявления на иностранном языке, за небольшим исключением
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине всю рекламу переведут госязыкНа Украине всю рекламу переведут госязыкФото: REUTERS
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На Украине 16 января вступят в силу новые правила о рекламе. Все сообщения должны будут транслироваться на украинском языке. Исключение сделают для зарубежных телерадиоорганизаций, которые вещают на официальных языках Евросоюза. Им разрешено размещать рекламу на родном и на украинском языках.

- С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, - приводят слова Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорится "Известия".

Напомним, что закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни в минувшем году подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Евросоюз потребовал изъять из документа самые одиозные нормы. Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона об исключительности украинского языка на предмет соответствия Конституции страны. При этом он подчеркнул, что "мова", в любом случае, останется единственным государственным языком в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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