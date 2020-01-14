В Киеве девять человек пострадали в результате порыва теплосети

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:31:01+03:00

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В Киеве девять человек получили ожоги в результате порыва магистрального трубопровода теплоснабжения. Повреждение трубопровода произошло неподалеку от популярного торгового центра около 19:00 по местному времени.

По данным государственной службы Украины по ЧС, из-за разлива воды были подтоплены первый этаж и подвальные помещения торгового цента.

- По нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь, - цитирует заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева агентство УНИАН.

Отмечается, что прорыв теплотрассы привел к подмыву асфальта. В результате на проезжей части образовалась яма, в которой застряло маршрутное такси.

По словам Пантелеева, потребителям не стоит беспокоиться, без отопления и горячей воды они не останутся. Их планируют переподключить к другим источникам теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU