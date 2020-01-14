В Киеве девять человек пострадали в результате порыва теплосети
В Киеве девять человек получили ожоги в результате порыва магистрального трубопровода теплоснабжения. Повреждение трубопровода произошло неподалеку от популярного торгового центра около 19:00 по местному времени.
По данным государственной службы Украины по ЧС, из-за разлива воды были подтоплены первый этаж и подвальные помещения торгового цента.
- По нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь, - цитирует заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева агентство УНИАН.
Отмечается, что прорыв теплотрассы привел к подмыву асфальта. В результате на проезжей части образовалась яма, в которой застряло маршрутное такси.
По словам Пантелеева, потребителям не стоит беспокоиться, без отопления и горячей воды они не останутся. Их планируют переподключить к другим источникам теплоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU