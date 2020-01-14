2020-01-14T06:30:34+03:00
В мире

В Финляндии член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки

Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций разбирается в случившемся
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Финляндии член экипажа самолета Finnair выпал из самолета в аэропорту ХельсинкиВ Финляндии член экипажа самолета Finnair выпал из самолета в аэропорту ХельсинкиФото: REUTERS
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Финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES сообщил о ЧП, которое произошло в понедельник, 13 января в аэропорту Хельсинки Вантаа. По их данным, один из членов экипажа выпал из самолета Airbus A320, когда воздушное судно находилось на стоянке

- OTKES начал предварительное расследование серьезного происшествия в аэропорту Хельсинки-Вантаа, случившегося 13 января, когда член экипажа Airbus A320 выпал из самолета и получил травмы, борт в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета, - сообщили в ведомстве.

Местная газета Ilta-Sanomat пишет, что инцидент произошел после того, как все пассажиры покинула борт и сели в автобус, чтобы доехать до терминала аэропорта. А член экипажа выпал из двери, из которой до этого вышли пассажиры. Он упал на взлетную полосу.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. О состоянии члена экипажа дополнительно не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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