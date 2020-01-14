2020-01-14T06:56:41+03:00
Политика

Немецкий политолог рассказал, за что Польша хочет отомстить России

Эксперт назвал отношения двух стран далекими от понятия "нормальные"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Немецкий политолог рассказал, за что Польша хочет отомстить РоссииНемецкий политолог рассказал, за что Польша хочет отомстить РоссииФото: REUTERS
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Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему Польша отказалась пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц. По его словам, отношения между Варшавой и Москвой далекие от понятия "нормальные". Более того, эксперт считает, что сложно представить изменение отношения со стороны польского правительства.

- Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие. Он считает, что польский президент тоже должен выступать, если там будет выступать Путин и Меркель, - высказал свое мнение Рар в интервью для телеканала "360".

Политолог также подчеркнул, что у Польши очень болезненное отношение ко всей этой истории. В качестве примера она привел обвинение Варшавы в адрес Москвы, что она якобы наравне с гитлеровской Германией виновата в начале Второй мировой войны. Сайт kp.ru писал, что нижняя палата польского парламента приняла резолюцию об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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