Реальные зарплаты россиян вырастут на 2,3% в 2020 году

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:24:33+03:00

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Реальная заработная плата в России увеличится на 2,3% в 2020 году, а реальные располагаемые доходы населения - на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Согласно его данным, изменения коснутся в том числе бюджетников - оплата их труда также продолжит расти. Так, например, зарплаты категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом в регионе.

"Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников", - уточнил глава ведомства в интервью "Российской газете".

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ИСТОЧНИК KP.RU