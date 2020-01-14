2020-01-14T07:33:34+03:00
Экономика

В России резко выросло число банкротов

За 2019 год несостоятельными признаны 69 тысяч граждан
Елена АКИМОВА
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Все больше россиян решаются признать себя банкротамиВсе больше россиян решаются признать себя банкротамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России резко выросло число банкротов. Все больше простых граждан понимают, что не справляются с долговой нагрузкой и предпочитают признать себя несостоятельным.

Только в 2019 году таковыми было признано 69 тысяч человек. С учетом этого показателя общая цифра выросла почти на 57%, составив за последние пять лет – с момента появления процедуры банкротства – 163,2 тыс.человек. Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю — конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем.

Такие данные отражены в исследовании «Федресурса», с которым ознакомились «Известия».

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), тех, кто потенциально может попасть в этот список, более миллиона. Учитывая возрастающую долговую нагрузку и снижение доходов населения, банкротами рискуют стать 1,15 млн человек. Все они имеют задолженность пред кредитными учреждениями не менее двух миллионов рублей.

С 1 октября 2015 года любой россиянин имеет право объявить себя банкротом. Запускать такую процедуру можно через суд раз в 5 лет. Но есть несколько важных нюансов:

- Долг не ниже 500 тыс. рублей.

- Просрочка не меньше 90 дней.

- Нужно доказать, что вы правда не можете платить по счетам. Например, предоставить свидетельства об отсутствии имущества, выписки с банковского счета, справки о всех кредитных обязательствах и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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