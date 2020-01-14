2020-01-14T08:13:40+03:00
Умные вещи

Назван лучший момент для покупки iPhone по выгодной цене

Не стоит менять смартфоны каждый год - это не поможет сэкономить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У Apple и Samsung самые продвинутые модели стоят более 100 тысяч рублейУ Apple и Samsung самые продвинутые модели стоят более 100 тысяч рублейФото: REUTERS
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В России смартфоны производства компаний Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi остаются лидерами по продажам и чаще всего приобретаются в качестве подарка. При этом цены на китайские флагманы приближаются к 40 тысячам рублей, а продвинутые модели американской и южнокорейской корпораций стоят существенно больше - начиная от 100 тысяч.

Новогодние распродажи новых гаджетов — не более чем маркетинговый ход. Но когда же тогда можно купить современный смартфон по сниженной цене? Об этом рассказывает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

"Если мы говорим об известных брендах, то через год совершенно точно у официальных продавцов появляются значительные скидки. На мой взгляд, покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом. В данном случае пользователь получает вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас рынок смартфонов находится в кризисе. Все устройства стали похожими друг на друг, а потому цикл реплейсмента - замены старого гаджета на новый - сильно растянулся. На настоящий момент он составляет около трех лет.

Люди не понимают, зачем менять свой смартфон на почти такой же. Рябинин считает такой подход верным - не стоит спешить. Если хотите сэкономить и купить модель поновее, то следите за циклом реплейсмента.

Сайт kp.ru писал, что сейчас "умные" телефоны стали служить на 6–10 месяцев дольше, так что время на ожидание есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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