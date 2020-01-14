2020-01-14T08:44:44+03:00
Экономика

В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

Нововведение должно способствовать экономическому росту
Елена АКИМОВА
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Каждый шестой рабочий в России - приезжийКаждый шестой рабочий в России - приезжийФото: Евгения ГУСЕВА
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В России предлагают освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу гастарбайтеров. Это поспособствует экономическому росту страны.

Законопроект планируется внести на рассмотрение парламента предстоящей осенью. Инициативу уже поддержали во многих объединениях предпринимателей. Там уверены, что помимо проверок существуют другие действенные способы влиять на нелегальную миграцию, а иностранцы сегодня нужны стране из-за сокращения численности населения.

— Свободные рабочие места заполняют за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в стране есть серьезные сложности. Чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены по русскому языку и на знание Конституции. Мы не говорим, что нужно отказаться от проверок полностью, но не понимаем почему они являются плановыми, - комментирует «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин.

В свою очередь в Госдуме несколько настороженно отнеслись к предложению и отметили, что послабление может ухудшить трудовые права россиян. Соотечественники обходятся бизнесу дороже и, учитывая поблажки, предприниматели будут хотеть трудоустраивать приезжих.

Ранее ООН озвучила цифры: в России находится почти 12 млн приезжих - 8% от всего населения страны. Примерно такие же данные и от МВД - 11 млн человек. Доля мигрантов на рынке труда - 16%. Каждый шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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