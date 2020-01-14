МЧС предложили запретить запускать фейерверки близ жилых домов

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:08:30+03:00

Россияне не всегда справляются с пиротехникой, что приводит к нанесению ущерба зданиям и пожарам

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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с предложением запретить запускать фейерверки близ жилых домов и больниц.

По его мнению, расстояние от места использования пиротехники до ближайшего здания должно составлять не менее 500 метров. Это связано с тем, что граждане не всегда могут оценить силу и направление потоков ветра, а это приводит к нанесению ущерба, травмам и пожарам.

"Любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", - цитирует RT Федорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU