МЧС предложили запретить запускать фейерверки близ жилых домов
Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с предложением запретить запускать фейерверки близ жилых домов и больниц.
По его мнению, расстояние от места использования пиротехники до ближайшего здания должно составлять не менее 500 метров. Это связано с тем, что граждане не всегда могут оценить силу и направление потоков ветра, а это приводит к нанесению ущерба, травмам и пожарам.
"Любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", - цитирует RT Федорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU