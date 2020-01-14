В Минкомсвязи готовят поправки к закону для легализации виртуальных сим-карт eSIM

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:22:25+03:00

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В России готовятся легализовать виртуальные сим-карты. В Минкомсвязи в 2019 году провели несколько совещаний с сотовыми операторами по вопросу создания биометрических систем идентификации абонентов. С технической точки зрения проект уже можно реализовать, ограничением к введению системы пока является законодательство. В связи с этим в Минкомсвязи готовят поправки в законодательство.

- Минкомсвязь уже подготовила проект поправок в постановление правительства Российской Федерации "О порядке оказания услуг телефонной связи", - рассказал ТАСС пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Виртуальные сим-карты получили название eSIM. Чтобы внедрить новинку, необходимо решить вопрос, каким образом индентифицировать абонентов. Уже сейчас на рынке есть ряд смартфонов, смарт-часов и планшетов, в которых есть функция виртуальных сим-карт. Но еще одной сложностью для масштабного внедрения системы является ненадежная защита таких разговоров, пока гарантировать абонентам сохранность тайны содержания беседы, операторы не могу.

ИСТОЧНИК KP.RU