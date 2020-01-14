2020-01-14T09:46:36+03:00
Экономика

Цены на сигареты в России повышаются

Подорожание связано с ежегодным увеличением ставок акциза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России дорожают сигаретыВ России дорожают сигаретыФото: Евгения ГУСЕВА
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Последние три месяца в России фиксируется подорожание сигарет. Крупнейшие табачные компании начали повышать стоимость своей продукции с октября 2019 года. Соответствующая информация содержится в реестре минимальных и максимальных розничных цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы.

По словам директора по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яны Гуськовой, с момента подачи производителем декларации о новых ценах до появления подорожавшей продукции в продаже обычно проходит несколько месяцев. Процесс обусловлен ежегодным ростом ставок акцизов. В этом году он составил 4%.

Многие сигареты на прилавках российских магазинах уже стоят дороже, чем раньше. Например, стоимость продукции марки Imperial Tobacco увеличилась на 6 рублей, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в скором времени в России могут вести единую минимальную цену на сигареты. Продавать пачку табачных изделий дешевле этой планки будет запрещено. Сейчас такие ограничения тоже существуют, но устанавливаются отдельно для каждой марки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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