Цены на сигареты в России повышаются

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние три месяца в России фиксируется подорожание сигарет. Крупнейшие табачные компании начали повышать стоимость своей продукции с октября 2019 года. Соответствующая информация содержится в реестре минимальных и максимальных розничных цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы.

По словам директора по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яны Гуськовой, с момента подачи производителем декларации о новых ценах до появления подорожавшей продукции в продаже обычно проходит несколько месяцев. Процесс обусловлен ежегодным ростом ставок акцизов. В этом году он составил 4%.

Многие сигареты на прилавках российских магазинах уже стоят дороже, чем раньше. Например, стоимость продукции марки Imperial Tobacco увеличилась на 6 рублей, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в скором времени в России могут вести единую минимальную цену на сигареты. Продавать пачку табачных изделий дешевле этой планки будет запрещено. Сейчас такие ограничения тоже существуют, но устанавливаются отдельно для каждой марки.

ИСТОЧНИК KP.RU