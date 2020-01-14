Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:36:03+03:00

Жена Владимира Зеленского Елена не осталась без работы в аппарате супруга - теперь она будет участвовать в управлении крупным выставочным центром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елена Зеленская заняла пост в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал»

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14 января стало известно, что место Марины Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» заняла жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская. Соответствующий указ президента Украины был опубликован на его официальном сайте.

Мистецький арсенал - национальный культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве, проект президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году, придуманный с целью создать в стране выставочную площадку европейского уровня.

Радио "Комсомольская правда" ранее рассказывало об уходе Марины Порошенко с поста руководителя Украинским культурным фондом. По мнению жены экс-президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной давления на неё при новой власти стала её фамилия.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о неоднозначной реакции украинцев на новогодний корпоратив партии действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". По мнению многих, предновогоднее веселье правящей партии Украины было похоже на пир во время чумы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU