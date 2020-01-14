2020-01-14T11:25:21+03:00
Экономика

Названы причины, по которым чаще всего закрывались ИП в 2019 году

Причины озвучили в ФНС
Елена АКИМОВА
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В ФНС назвали причины, по которым чаще всего закрываются ИП в РоссииВ ФНС назвали причины, по которым чаще всего закрываются ИП в РоссииФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Федеральной налоговой службе озвучили причины, по которым чаще всего индивидуальные предприниматели прекращали свою деятельность в 2019 году.

На первом месте добровольные причины. По желанию самих бизнесменов было ликвидировано более 8 млн 262 тысяч организаций.

На втором месте естественные причины – в связи со смертью приостановлена деятельность 191 тысячи организаций.

На третьей строчке бюрократические причины - из-за аннулирования документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации – 74 тысячи.

Четвертая позиция у экономического фактора – банкротство стало причиной для прекращения работы 19,5 тысячи организаций.

Пятая строчка досталась тем, кто имеет проблемы с законом – по решению суда были аннулированы 292 ИП, а еще 117 прекратили работу из-за запрета предпринимателю заниматься данной деятельноcтью, пишет NEWS.ru.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна. Бизнесмены, чиновники и экономисты спорят, увольнять лишних людей или искусственно поддерживать высокий уровень трудоустройства в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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