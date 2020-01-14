Раскрыты детали первой части торговой сделки США и Китая

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:38:56+03:00

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На этой неделе в Вашингтоне будет подписана первая часть торговой сделки между Китаем и США. Согласно документу, Пекин должен будет в течение двух лет купить американские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Из них $75 млрд приходятся на промышленную продукцию. Также КНР обяжется приобрести энергоносители на $50 млрд, сельскохозяйственную продукцию на $40 млрд, а $35-40 млрд уйдут на сектор услуг. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что договор будет подписан 15 января в Восточном зале Белого дома. Участие в заключении сделки примут президент США Дональд Трамп, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и еще около 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU