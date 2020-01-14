Ученые нашли связь между курением и психическими расстройствами

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:56:57+03:00

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Ученые установили связь между курением и психическими расстройствами. Виною всему никотин, он способствует нарушению работы мозговых центров и нервной системы.

Из доклада, который был опубликован на странице Королевского колледжа врачей, следует, что чаще всего курят люди именно с психическими расстройствами – 56%. Для сравнения, те, кто страдает нарушением пищевого поведения берутся за сигарету в 25% случаев.

В последствии израильские медики пересмотрели данное исследование и провели собственный эксперимент. На сайте научного журнала PLoS ONE появился отчет о проделанной работе.

Исследователи предложили двум тысячам студентов из Белграда (Сербия) и Приштины (Косово) заполнить анкеты, которые позволят оценить их физическое и психическое здоровье.

В результате выяснилось, что у никотинозависимых в 2–3 раза чаще встречаются признаки клинической депрессии — 19% курящих против 11% некурящих в Белграде, 14% против 4% в Приштине соответственно.

Курильщики чаще жалуются на упадок сил и сложность в общении с людьми. Учитывая все это, ученые пришли к выводу, что существует устойчивая связь между вредной привычкой и психическими нарушениями у человека, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU