2020-01-14T12:20:57+03:00
Происшествия

В Неаполе 13 человек пострадали при столкновении поездов метро

Среди тех, кто попал в больницу, машинисты составов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Среди пострадавших 10 пассажировСреди пострадавших 10 пассажировФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Неаполе 14 января столкнулись три поезда метро, два из них перевозили пассажиров, еще один – был пустой. В результате железнодорожной аварии травмы получили 13 человек. Всех раненых увезли в больницу, у них различные травмы, ссадины и ушибы - "тяжелых" пациентов нет - уверяют местные медики. Среди пострадавших - трое машинистов и 10 пассажиров.

Авария произошла утром между станциями Colli Aminei и Piscinola, об этом сообщает издание Il Mattino. Столкнулись составы на узком участке станции. Вскоре в обездвиженные вагоны врезался еще один поезд метро.

Спасатели приступили к эвакуации пассажиров. Из-за того, что поезда так и остались на рельсах, железнодорожникам пришлось перекрыть движение на трех ближайших станциях.

Авария произошла на остановке Фото: twitter.com

Авария произошла на остановкеФото: twitter.com

Сайт kp.ru писал, что в Пакистане в вагоне поезда взорвался газовый баллон - 40 человек сгорели заживо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24