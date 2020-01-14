2020-01-14T13:04:20+03:00
Политика

Лавров: Россия не будет вмешиваться в отношения США и Ирана

Однако содействовать началу диалога сторон в Москве готовы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия не собирается вмешиваться в отношения между США и Ираном, если под этим подразумеваются некие физические действия, а вот содействовать началу диалога сторон в Москве готовы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Призываем США и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог", - сказал глава ведомства в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице МИД в ВК.

Он подчеркнул, что сейчас в районе Персидского залива сильно нагнетается напряженность, из-за которой уже гибнут люди. Россия выступает против эскалации конфликта, с какой бы стороны угроза не исходила, однако абстрагироваться от того факта, что все началось с США, не получается.

Ведь именно американцы несколько лет назад обвинили во всех бедах региона Тегеран и бездоказательно объявили его "главным террористом".

Сайт kp.ru писал, что даже крушению украинского лайнера, который был по ошибке сбит иранскими военными, предшествовало нападение войск США на военачальника Исламской Республики Касема Сулеймани. Генерал погиб, а Тегеран отомстил за него, ударив ракетами по американским базам в Ираке.

Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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