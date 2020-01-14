2020-01-14T12:50:02+03:00
Политика

"Черные ящики" украинского Боинга отправят не во Францию, а на Украину

Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло информацию о транспортировке самописцев во Францию
Ольга МАТЫС
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"Черные ящики" все-таки отправятся на расшифровку в Украину"Черные ящики" все-таки отправятся на расшифровку в УкраинуФото: REUTERS
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Бортовые самописцы украинского самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана вследствие ракетного удара Ирана, будут переданы на расшифровку не во Францию, а на Украину. Об этом сообщили в Бюро по расследованию авиакатастроф. Ранее

- Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию, - заявил представитель Бюро в беседе с "РИА Новости". По его словам, в планах расследования авиакатастрофы остаётся передача "черных ящиков" на территорию Украины.

- Может план и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда, - добавил он.

Напомним, что украинский Боинг был сбит Ираном 8 января, погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Офицеры противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) признали, что приняли гражданский самолет за вражеский летательный аппарат.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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