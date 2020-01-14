2020-01-14T13:11:49+03:00
Общество

Максимальный срок содержания в СИЗО планируют ограничить

Рассмотрением вопроса занимаются Совфед и Генпрокуратура России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совет Федерации совместно с российской прокуратурой планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО во время предварительного следствия. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Он подчеркнула, что для сенаторов процесс гуманизации уголовного законодательства остается приоритетным.

"Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия", - цитирует РИА Новости Матвиенко.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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