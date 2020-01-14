В трети регионов России запрещена продажа никотиновых смесей подросткам

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:46:45+03:00

Еще столько же готовятся принять региональные законопроекты в ближайшее время

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В регионах, не дожидаясь, вступления в силу федерального закона о запрете продажи никотиновых смесей подросткам, устанавливают запреты на местном уровне. Как сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Костенко, на эту тему провели мониторинг. Оказалось, в трети регионов страны подросткам запрещено продавать содержащие никотин изделия. Ведь никотин содержится не только в сигаретах, есть жевательный табак, насваи, снюсы. Производители позиционируют свои изделия, как альтернатива сигаретам, но в безопасности такого товара врачи сильно сомневаются.

- Первыми откликнулись на нашу просьбу Белгородская, Нижегородская и Оренбургская области, там запрет введен с середины декабря. Ряд регионов находятся на стадии принятия или доработки документа,- сказала Костенко.

Она также не только обратила внимание, что производители смесей с никотином используют товарные знаки сладостей, вызывая неверные ассоциации у потребителя, но и обратилась с просьбой к ФАС проверить законность такой саморекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU