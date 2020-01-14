2020-01-14T13:52:55+03:00
Политика

Лавров: НАТО "разбомбила" государственность Ливии

Народ североафриканского государства с 2011 года пожинает плоды "преступной авантюры" альянса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Организация Североатлантического договора "разбомбила" ливийскую государственность. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, может ли североафриканская страна превратить во вторую Сирию.

"Ливийский народ оказался бы в выигрыше... Сирия благодаря активной помощи со стороны РФ в ответ на обращение законного правительства страны избежала той участи, которая была уготована натовцами Ливии", - сказал глава ведомства.

Он напомнил, что 90% территории САР контролирует законное правительство, а в Ливии царит двоевластие.

"Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ", - добавил министр.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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