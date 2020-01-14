Лавров: НАТО "разбомбила" государственность Ливии
Организация Североатлантического договора "разбомбила" ливийскую государственность. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, может ли североафриканская страна превратить во вторую Сирию.
"Ливийский народ оказался бы в выигрыше... Сирия благодаря активной помощи со стороны РФ в ответ на обращение законного правительства страны избежала той участи, которая была уготована натовцами Ливии", - сказал глава ведомства.
Он напомнил, что 90% территории САР контролирует законное правительство, а в Ливии царит двоевластие.
"Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ", - добавил министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU