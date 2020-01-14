Количество «недостроек» сократилось более чем на сотню

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:25:52+03:00

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В России стало на 122 «проблемных» дома меньше — в сравнении с началом IV квартала 2019 года. Это следует из данных портала наш.дом.рф, где в том числе можно ознакомиться и со сведениями из единого реестра проблемных объектов.

На 1 октября 2019 г. в этом реестре значилось 3 252 дома. На 10 января 2020 г. - 3 130 домов.

В соответствии с федеральным законом об участии в долевом строительстве (знаменитый 214-ФЗ), в реестр проблемных объектов сейчас включаются дома, если их застройщики — в процессе банкротства либо задержали ввод дома в эксплуатацию или передачу помещений дольщикам на шесть и более месяцев.

Напомним: в IV квартале прошлого года наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства приняты решения о восстановлении прав более 16 тысяч дольщиков в 21 регионе. Речь идет о 220 проблемных домах. На завершение их строительства или выплату компенсаций будет направлено более 31 млрд рублей. После того как дольщики получат квартиры или компенсации (она выплачивается в размере нынешней рыночной стоимости так и не построенного жилья, но не меньше той суммы, которую внес дольщик по договору долевого участия), эти дома тоже будут также исключены из реестра. Большинство этих дольщиков какого-то решения своей проблемы ждали уже несколько лет.

-Те поправки в законодательство, которые были реализованы в прошлом году, с одной стороны, позволяют более эффективно выявлять проблемы и проводить комплекс процедур по разрешению ситуации в ускоренном порядке. А с другой стороны, любой дольщик или будущий покупатель жилья может быть уверен, что он получит жильё либо соответствующую выплату, то есть в любом случае все его вложения так или иначе защищены, - комментирует ситуацию Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. - Уже на практике видно - за счёт эффективной работы механизма Фонда Защиты дольщиков только в прошлом году были восстановлены права более чем 16 тысяч дольщиков.

-Законодательные изменения, которые были приняты Госдумой в прошлом году и уже сейчас внедрены, эффективно работают. Это доказывает и существенное снижение количества проблемных объектов в довольно сжатые сроки, - констатирует руководитель рабочей группы Президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной Думы Александр Якубовский. - Но нельзя отрицать, что впереди довольно много работы как для региональных фондов, так и для властей, которые определенно настроены общими усилиями выполнить поручение по решению проблемы обманутых дольщиков при максимальном сохранении и восстановлении их прав.