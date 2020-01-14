2020-01-14T14:19:28+03:00
Общество

Популярная мейкап-блогер призналась, что раньше была мужчиной

Никки де Ягер, известная на YouTube как NikkieTutorials рассказала о своей трансгендерности
Ольга МАТЫС
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Никки де Ягер заявила, что продолжит заниматься макияжем, так как это её главная страстьНикки де Ягер заявила, что продолжит заниматься макияжем, так как это её главная страстьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известная видеоблогер из Нидерландов Никки де Ягер, создавшая популярный канал о макияже на YouTube, совершила камингаут - призналась, что была раньше мужчиной и ещё в детстве поняла, что "родилась в неправильном теле". Она выпустила на своем канале видео, в котором рассказывает о долгом процессе перехода, включавшем гормональную терапию. Кроме того, Никки призналась, что её шантажировали.

- Было страшно узнать, что есть настолько злые люди, что они не могут с уважением относиться к чужой идентичности. Это чудовищно и мерзко… Они сказали, что хотят слить мою историю, потому что я лгу или не хочу рассказывать правду, кто я есть на самом деле, - рассказала бьюти-блогер. - Я NikkieTutorials, я Никки, я — это я. Нам не нужны ярлыки. Но если мы все-таки их навешиваем, то да, я трансгендер. Но, в конце концов, я — это я.

Никки де Ягер начала снимать видеоуроки макияжа в 2008 году, а популярность обрела после 2015 года, на данный момент на её канал в YouTube подписаны без малого 13 миллионов человек.

Бьюти-блогер оказалась трансгендером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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