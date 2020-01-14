Эрдоган: Хафтар хотел подписать мирный договор, но передумал и сбежал из Москвы

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:43:50+03:00

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Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар был готов подписать мирный договор в Москве, но в последний момент передумал. По заявлению Эрдогана, Хафтара изначально устроили все пункты соглашения, но он попросил время на изучения бумаг. Однако, вскоре без уведомления участников встречи покинул Россию.

- Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы, - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Позже командующий ЛНА признал, что в документе не были отражены требования ливийской армии. Хафтар выступает против международно признанного Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем - эта ситуация двоевластия привела к боевых действиям. Преговоры Сарраджа и Хафтара начались в Москве 13 января. Сторонам удалось договориться о подписании документов о прекращении огня.

ИСТОЧНИК KP.RU